Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 8 вересня, відбулися матчі кваліфікації Євро-2020.
Відбір до чемпіонату Європи 2020
Група F, 5-й тур
8 вересня
Іспанія - Фарерські острови 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 13 Родріго, 2:0 - 50 Родріго, 3:0 - 90 Пако, 4:0 - 90+3 Пако
Швеція - Норвегія 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 45 Йохансен, 1:1 - 60 Форсберг
Група J
Греція - Ліхтенштейн 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 33 Массурас, 1:1 - 85 Саланович
Фінляндія - Італія 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 59 Іммобіле, 1:1 - 72 Пуккі(П), 1:2 - 79 Жоржиньо(П)
Нагадаємо, Данія не змогла перемогти Грузію.
Раніше, збірна України розгромила Литву у відборі до Євро-2020.