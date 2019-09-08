Іспанія розгромила Фарерські острови

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 вересня, відбулися матчі кваліфікації Євро-2020.

Відбір до чемпіонату Європи 2020

Група F, 5-й тур

8 вересня

Іспанія - Фарерські острови 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Родріго, 2:0 - 50 Родріго, 3:0 - 90 Пако, 4:0 - 90+3 Пако

Швеція - Норвегія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Йохансен, 1:1 - 60 Форсберг

Група J

Греція - Ліхтенштейн 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Массурас, 1:1 - 85 Саланович

Фінляндія - Італія 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 59 Іммобіле, 1:1 - 72 Пуккі(П), 1:2 - 79 Жоржиньо(П)

Нагадаємо, Данія не змогла перемогти Грузію.

Раніше, збірна України розгромила Литву у відборі до Євро-2020.