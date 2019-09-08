Джерело - sport.ua.
Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко зіграв 50-й матч за національну команду в офіційних турнірах.
Про це повідомляє sport.ua.
На його рахунку 28 матчів у відборі на ЧС, 19 зустрічей у відборі на Євро і основній стадії Чемпіонату Європи, а також 3 матчі в Лізі націй.
Серед чинних футболістів Ярмоленко лідер за кількістю зіграних матчів в офіційних турнірах. На другому місці Євген Коноплянка з 44 матчами.
Рекордсмен - Андрій Шевченко, у якого 74 матчі.
Всього за збірну України Ярмоленко провів 81 матч, забив 36 голів і зробив 19 асистів.
Нагадаємо, Ярмоленко скучив за українськими уболівальниками.
Раніше повідомлялося, що Пятов провів 90-й матч у складі збірної України.