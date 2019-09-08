Рекордсмен - Андрій Шевченко, у якого 74 матчі

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко зіграв 50-й матч за національну команду в офіційних турнірах.

Про це повідомляє sport.ua.

На його рахунку 28 матчів у відборі на ЧС, 19 зустрічей у відборі на Євро і основній стадії Чемпіонату Європи, а також 3 матчі в Лізі націй.

Серед чинних футболістів Ярмоленко лідер за кількістю зіграних матчів в офіційних турнірах. На другому місці Євген Коноплянка з 44 матчами.

Рекордсмен - Андрій Шевченко, у якого 74 матчі.

Всього за збірну України Ярмоленко провів 81 матч, забив 36 голів і зробив 19 асистів.

Нагадаємо, Ярмоленко скучив за українськими уболівальниками.

Раніше повідомлялося, що Пятов провів 90-й матч у складі збірної України.