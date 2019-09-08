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Україна розгромила Нідерланди на чемпіонаті Європи у Латвії

Сьогодні 16:06 210 0
Україна розгромила Нідерланди на чемпіонаті Європи у Латвії
#Україна, #Нідерланди, #футзал

Джерело - ffu.ua.

У першому турі групового етапу чемпіонату Європи із міні-футболу, який проходить у Латвії, Україна U-19 без проблем перемогла своїх однолітків із Нідерландів.

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Футболісти збірної України змогли забити 7 голів у ворота суперників. Хет-триком відзначився Данило Бєлан із Продексіму-2.

У наступному матчі українці зустрінуться із збірною Іспанії.

Євро-2019 (U-19)

1 тур

Група В, 8 вересня

Україна — Нідерланди 7:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 5 Бєлан, 2:0 – 12 Бланк, 3:0 – 16 Бєлан, 4:0 – 24 Масевич, 5:0 – 27 Бєлан, 6:0 – 35 Нагорний, 7:0 – 36 Негела

Нагадаємо, Ураган знищив Продексім у матчі за Суперкубок України.

Раніше, Продексім став переможцем турніру LVIV OPEN CUP-2019.

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