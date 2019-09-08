Джерело - ua-football.com.
Гравець італійської Аталанти задоволений суперниками на груповому етапі Ліги чемпіонів.
Про це розповів форвард Дуван Сапата.
"Якщо чесно, наша група виявилася набагато легше, ніж ми думали. Будемо викладатися в кожному матчі на максимум, щоб потім не шкодувати.
Також не варто забувати, що в пріоритеті - Серія А, де ми хочемо бути стабільними", – відзначив Сапата.
Нагадаємо, бергамці потрапили в групу С разом з англійським Манчестер Сіті, донецьким Шахтарем і загребським Динамо.
Раніше, Маліновський розповів про адаптацію у Аталанті.