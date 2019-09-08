Гравець італійської Аталанти задоволений суперниками на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Про це розповів форвард Дуван Сапата.

"Якщо чесно, наша група виявилася набагато легше, ніж ми думали. Будемо викладатися в кожному матчі на максимум, щоб потім не шкодувати.

Також не варто забувати, що в пріоритеті - Серія А, де ми хочемо бути стабільними", – відзначив Сапата.