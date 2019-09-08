Джерело - isport.ua.
Збірна Португалії має всі шанси, аби зайняти перше місце у групі.
Про це розповів вінгер португальців Бернардо Сілва.
"Те що я забив в ворота Сербії - це добре, але не один я зробив результат. Звичайно, з такими суперниками завжди виникають проблеми, навіть якщо ми добре почали матч.
У матчі з Україною також виникали проблеми, та й з Литвою було дуже непросто. Португалія хоче посісти перше місце в групі, але нам слід перемагати в Литві", – відзначив Сілва.
Раніше, тренер Литви назвав фаворита групи.
Нагадаємо, Шевченко назвав завдання збірної України на останні матчі відбору Євро-2020.