Збірна Португалії має всі шанси, аби зайняти перше місце у групі.

Про це розповів вінгер португальців Бернардо Сілва.

"Те що я забив в ворота Сербії - це добре, але не один я зробив результат. Звичайно, з такими суперниками завжди виникають проблеми, навіть якщо ми добре почали матч.

У матчі з Україною також виникали проблеми, та й з Литвою було дуже непросто. Португалія хоче посісти перше місце в групі, але нам слід перемагати в Литві", – відзначив Сілва.