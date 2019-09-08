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Сілва: Португалія хоче посісти перше місце у групі

Сьогодні 11:53 238 0
Бернардо Сілва прокоментував матч проти Сербії
Сілва: Португалія хоче посісти перше місце у групі
#Португалія, #Сілва, #Євро-2020

Джерело - isport.ua.

Збірна Португалії має всі шанси, аби зайняти перше місце у групі.

Про це розповів вінгер португальців Бернардо Сілва.

"Те що я забив в ворота Сербії - це добре, але не один я зробив результат. Звичайно, з такими суперниками завжди виникають проблеми, навіть якщо ми добре почали матч.

У матчі з Україною також виникали проблеми, та й з Литвою було дуже непросто. Португалія хоче посісти перше місце в групі, але нам слід перемагати в Литві", – відзначив Сілва.

Раніше, тренер Литви назвав фаворита групи.

Нагадаємо, Шевченко назвав завдання збірної України на останні матчі відбору Євро-2020.

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