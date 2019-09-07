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Чижевський: Переговори з Санжаром за моєю спиною велися давно

Сьогодні 16:23 156 0
Санжар був на матчі Карпати - Маріуполь
Чижевський: Переговори з Санжаром за моєю спиною велися давно
#Санжар, #Чижевський, #Карпати

Джерело - Tribuna.com.

Олександр Чижевський немає претензій до нинішнього наставника Карпат Романа Санжара.

Про це Чижевський заявив сайту Tribuna.com.

"Переговори за моєю спиною велися давно, ще місяць тому. Знаю, що Санжар був на матчі з Маріуполем. Я чув це від футбольних людей. Не буду це судити. Але по відношенню до мене це неправильно було зроблено. Людина працює з командою, команда прогресувала, а місяць або два назад ведуться переговори за спиною. Це по футбольної етики неправильно.

Така тренерська доля - команд мало, а тренерів дуже багато. Всі хочуть працювати. Це залежить від кожного. У мене немає ніяких претензій до нього. Він тренер, хоче працювати. Я його розумію. А ситуацію про те, що раніше велися переговори, не хочу коментувати", - сказав Чижевський.

Раніше, для Олександра Чижевського звільнення стало несподіваним

Нагадаємо, Карпати вигнали Мендеса за бійку з одноклубником.

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