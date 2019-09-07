Мбаппе буде головною трансферною ціллю Реала наступного літа

Джерело - football.ua.
Реал спробує підписати нападника ПСЖ Киліана Мбаппе влітку 2020 року.
Про це повідомляє Sport.es.
Французький форвард буде пріоритетною трансферною метою "королівського клубу" - навіть вище свого співвітчизника Поля Погба з Манчестер Юнайтед.
У минулому сезоні Кіліан забив 39 голів і зробив 17 ассистов у всіх турнірах за ПСЖ. У нинішній кампанії він вже відзначився двома голами, проте пропустить найближчий місяць через травму стегна, отриманої в матчі з Тулузою.
Контракт 20-річного Мбаппе з ПСЖ закінчується влітку 2022 року.
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