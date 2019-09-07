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Мбаппе буде головною трансферною ціллю Реала наступного літа

Сьогодні 15:40 129 0
Зроблять все можливе, щоб підписати форварда ПСЖ
Мбаппе буде головною трансферною ціллю Реала наступного літа
#Мбаппе, #Реал

Джерело - football.ua.

Реал спробує підписати нападника ПСЖ Киліана Мбаппе влітку 2020 року.

Про це повідомляє  Sport.es.

Французький форвард буде пріоритетною трансферною метою "королівського клубу" - навіть вище свого співвітчизника Поля Погба з Манчестер Юнайтед.

У минулому сезоні Кіліан забив 39 голів і зробив 17 ассистов у всіх турнірах за ПСЖ. У нинішній кампанії він вже відзначився двома голами, проте пропустить найближчий місяць через травму стегна, отриманої в матчі з Тулузою.

Контракт 20-річного Мбаппе з ПСЖ закінчується влітку 2022 року.

Нагадаємо, стала відома причина зриву трансферу Неймара в Барселону.

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