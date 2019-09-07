Мбаппе буде головною трансферною ціллю Реала наступного літа

Зроблять все можливе, щоб підписати форварда ПСЖ

Реал спробує підписати нападника ПСЖ Киліана Мбаппе влітку 2020 року.

Про це повідомляє Sport.es.

Французький форвард буде пріоритетною трансферною метою "королівського клубу" - навіть вище свого співвітчизника Поля Погба з Манчестер Юнайтед.

У минулому сезоні Кіліан забив 39 голів і зробив 17 ассистов у всіх турнірах за ПСЖ. У нинішній кампанії він вже відзначився двома голами, проте пропустить найближчий місяць через травму стегна, отриманої в матчі з Тулузою.

Контракт 20-річного Мбаппе з ПСЖ закінчується влітку 2022 року.

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