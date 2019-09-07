Півзахисник Динамо не потрапив до заявки України на матч з Литвою

Шепелєв поза заявкою на матч

Джерело - УАФ.

До заявки збірної України на матч відбору на Євро-2020 проти Литви не потрапив Володимир Шепелєв.

Про це повідомляє УАФ.

В Литву Андрій Шевченко взяв з собою 24 гравців, проте в заявку на матч були включені тільки 23. За бортом залишився хавбек Динамо Володимир Шепелєв.

Заявка збірної України на матч проти Литви (за номерами): 1. Юрій Паньків, 2. Сергій Болбат, 3. Едуард Соболь, 4. Сергій Кривцов, 5. Микита Бурда, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Безус, 10. Євген Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ігор Пластун, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Роман Яремчук, 19. Жуніор Мораес, 20. Віктор Коваленко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін.

Сьогодні збірна України в Вільнюсі проведе матч відбору на Євро-2020 проти Литви. Початок - о 19:00 за Києвом.

Раніше, збірна України провела тренування у Вільнюсі.