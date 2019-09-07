Павелко: Ми успішно боримося з договірними матчами

Боротьба УАФ з договірними матчами в Україні є успішною.

Про це заявив керівник УАФ Андрій Павелко.

"Ми раді відзначити, що наша робота з викорінення хибної практики matchfixing є успішною, а отриманий досвід і напрацьовані інструменти викликають інтерес наших закордонних партнерів, зокрема, наших добрих друзів з Литовської федерації футболу.

УАФ з радістю ділиться своїм досвідом і відкрита до продуктивної комунікації на цьому та інших важливих для розвитку футболу напрямках. Щиро вдячний моєму колезі, президентові ЛФФ і кращому бомбардирові в історії національної збірної Литви Томас Данілявічюс за продуктивну робочу зустріч. Ми завжди раді співпраці з вами і високо цінуємо багаторічну дружбу і партнерство наших асоціацій і наших держав", - зазначив Павелко.