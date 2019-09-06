Нідерланди забили чотири м’ячі у ворота Німеччини

Джерело - Чемпіон.

Нідерланди на виїзді перемогли Німеччину у матчі відбору Євро-2020.

Господарі поля вже на 9-й хвилині матчу вийшли вперед, у штрафній м’яч відскочив до Гнабрі, який відправив його у ворота.

У другій половині гри де Йонг із центру штрафної розстріляв ворота після прострілу Бабеля. А вже через 5 хвилин Та відзначився автоголом та вивів Нідерланди вперед.

Тоні Кросс на 73-й хвилині зміг реалізувати одинадцятиметровий. Однак вже на 79-й дебютант збірної Нідерландів Мален знову вивів Нідерландію вперед. Остаточну крапку у грі поставив Вейналду. У підсумку 4:2 на користь збірної Нідерландів.

Кваліфікація Євро-2020

Гамбург, Німеччина

Група С, 6 вересня

Німеччина – Нідерланди 2:4 (1:0)

Голи: 1:0 – 9 Гнабрі, 1:1 – 59 де Йонг, 1:2 – 66 Та (автогол), 2:2 – 73 Крос (пен), 2:3 – 79 Мален, 2:4 – 90+1 Вейналдум

Нагадаємо, Білорусь на останніх хвилинах перемогла Естонію.