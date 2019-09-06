Наставник Литви не виключає перемоги над Україною

Джерело - ffu.ua.
Головний тренер Литви Вальдас Урбонас вірить у перемогу над Україною у матчі відбору Євро-2020.
Про це розповів сам литовський спеціаліст.
"Я очікую важливого поєдинку з командою, яка добре організована й діє на результат.
Розумію, що нам доведеться здебільшого захищатися. Але ми готові. Ми маємо бути сконцентрованими на нашій грі й виконати план. У нас є амбіції, тож не виключаю, що Литві вдасться перемогти Україну", – розповів Урбонас.
Раніше, Шевченко вказав на завдання збірної України у матчі із Литвою.
Нагадаємо, Яремчук хоче перемоги у матчі із Литвою.