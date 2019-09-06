Наставник Литви не виключає перемоги над Україною

Вальдас Урбонас прокоментував наступний матч збірної Литви

Головний тренер Литви Вальдас Урбонас вірить у перемогу над Україною у матчі відбору Євро-2020.

Про це розповів сам литовський спеціаліст.

"Я очікую важливого поєдинку з командою, яка добре організована й діє на результат. Розумію, що нам доведеться здебільшого захищатися. Але ми готові. Ми маємо бути сконцентрованими на нашій грі й виконати план. У нас є амбіції, тож не виключаю, що Литві вдасться перемогти Україну", – розповів Урбонас.

Раніше, Шевченко вказав на завдання збірної України у матчі із Литвою.

Нагадаємо, Яремчук хоче перемоги у матчі із Литвою.