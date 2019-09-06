Русин і Луньов можуть не зіграти проти Фінляндії

Кадрові проблеми молодіжки

У складі збірної України U-21 у матчі з однолітками з Фінляндії можуть не зіграти гравці Зорі Назарій Русин і Максим Луньов.

Про це повідомляє footboom.com.

Вони не брали участі в останньому тренуванні молодіжки. Так Русин за заняттям партнерів спостерігав біля поля. За даними джерела, нападника турбував палець.

Раніше через травми команда Руслана Ротаня не дорахувалася чотирьох гравців: голкіпера Чорноморця Андрія Кожухаря, центрального захисника Динамо Дениса Попова, півзахисника Олімпіка Романа Вантуха і форварда Дніпра-1 Владислава Супряги.

Матч Україна – Фінляндія відбудеться сьогодні у Запоріжжі на Славутич-Арені. Початок о 18:30.

Раніше, найкращим гравцем серпня визнано Назарія Русина.

Нагадаємо, головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань гратиме за аматорський клуб.