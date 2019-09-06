Агент: Маліновським цікавилися ще три клуби Серії А

До українського півзахисника Руслана Маліновського окрім Аталанти проявляли інтерес ще три клуби Серії А.

Про це агент ФІФА Стефано Антонеллі заявив TMW.

"В середньому діапазоні він є тим гравцем, якого дуже багато клубів хотіли бачити у себе. Рома, Сампдорія та Мілан - точно. Крім того, до Руслана був інтерес від багатьох клубів з Бундесліги, крім хіба що, представників топ-4.

У січні Рома вела переговори, але Генк вирішив за доцільне зберегти гравця, щоб виграти чемпіонат Бельгії. Маліновський - атакуючий півзахисник, і Гасперіні вважає за краще ставити його трохи вперед. У нього багато хороших якостей та відмінна фізична підготовка. Переговори з Аталантою були важкими, і був ризик, що вони зірвуться, але бажання гравця виявилося вирішальним. Аталанта - клуб, який хотів його більше за інших", - зазначив Антонеллі.