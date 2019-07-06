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Лемпард: У кожного футболіста є можливість показати себе

Сьогодні 14:56 479 0
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Лемпард: У кожного футболіста є можливість показати себе

Новий головний тренер Челсі Френк Лемпард готовий дати шанс кожному гравцю, який проявить себе на передсезонної підготовки.

Про це повідомляє Goal.

"Кожен, хто приєднається до тренувань, матиме можливість показати, на що вони можуть, як вони грають і тренуються перед початком сезону.

Я був би дурнем, якби прийшов сюди з ідеями про те, що я збираюся когось обмежити, я хочу отримати найкраще з команди. У кожного є можливість.

У мене немає упереджених відносин ні до кого, я добре знаю команду", - сказав Лемпард.

Раніше, Манчестер Сіті оголосив про перехід Родрі.

Нагадаємо, головний тренер Дербі Френк Лемпард очолив Челсі.

Джерело - football.ua.

#Челсі, #Лемпард
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