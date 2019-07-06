Левандовський залишиться у Баварії ще на чотири роки

Роберт Левандовський залишиться в мюнхенській Баварії як мінімум ще на чотири роки.
Про це повідомляє Sky Germany.
30-річний поляк незабаром укладе з діючими чемпіонами німецької Бундесліги угоду до 30 червня 2023 року.
Баварія вже домовилася з агентом гравця Піні Захаві. Сторонам залишилося тільки узгодити останні деталі контракту. Левандовський зараз знаходиться у відпустці, тому офіційно про продовження співпраці буде оголошено пізніше.
Роберт Левандовський перейшов до Баварії на правах вільного агента влітку 2014 року.
Раніше, Роббен завершив кар'єру футболіста.
Нагадаємо, Барселона і Баварія ведуть переговори по трансферу Дембеле.
Джерело - footboom.com.