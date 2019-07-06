Турецький клуб можуть виключити з єврокубків на один сезон

Покарання за борги

Арбітражна палата Інстанції УЄФА з фінансового контролю клубів прийшла до висновку, що турецький клуб Трабзонспор не виконав умов мирової угоди, яке було укладено 20 травня 2016 року.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Як санкції Арбітражна палата ІФКК вирішила виключити команду з одного розіграшу єврокубків, в який Трабзонспор проб'ється за підсумками сезону-2020/21 або 2021/22. Покарання буде скасовано, якщо до 15 жовтня 2019 року клуб зможе довести, що виконав умови щодо реструктуризації боргу, застосування нових національних правил фінансового моніторингу та виконав умови беззбитковості на 2019 фінансовий рік.

Якщо Трабзонспор уникне виключення з єврокубків, він буде оштрафований на 50% призових за участь в Лізі Європи з сезоні-2019/20.

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Джерело - dynamomania.