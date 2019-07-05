Башенко: Очікую письмових пояснень тренерів щодо неспортивної поведінки Соловей

Щодо не спортивної поведінки спортсменки Соловей президент федерації велосипедного спорту України Олександр Башенко очікує на письмові пояснення її тренерів Бухтяка Р., Ткачівського Р., Тичко О.

Про це йдеться у зверненні керівника федерації, що опубліковано на сторінці федерації велосипедного спорту України в Facebook.

"Агонія випертого за крадіжку земельних ділянок в Києві із фракції Самопоміч депутата Харчука та бригади сміттєзбірників з Київського велотреку нарешті прорвала.

Ну а як з ними бути? Прийшлося взяти в руки скальпель і зробити надріз. І пролилося саме воно, те що відрізняє них від нас, те що відрізняє справжніх фанатів велосипедного спорту від тих, хто збирає дань на тих сотках і плескає долонями від того як тріщать грошима власні кармани.

Особлива подяка нашим шановним ветеранам Андрію та Ярославу. Тільки їх талант, спортивна наполегливість та спортивні досягнення могли створити світ райдужних ілюзій у людей, що не мають уяви про реальне життя велоспорту, що вони зможуть залізти своїми брудними чоботами в наш дім. Дякую вам хлопці - well done!

Щодо не спортивної поведінки спортсменки Соловей очікую на письмові пояснення її тренерів Бухтяка Р., Ткачівського Р., Тичко О. Після отримання письмових пояснень інформація буде розповсюджена серед членів федерації для прийняття рішення.

Шановно вело спільното. Мені приємно відчувати, що велосипедний спорт сьогодні є найпопулярнішим в нашій країні. Пишаюсь бути з вами. Гуртуймося, працюємо, шукаємо шляхи вирішення нагальних питань", - зазначено у зверненні Башенка.