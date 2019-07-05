Ювентус оголосив про підписання захисника Сассуоло

Захисник Сассуоло Меріх Демірал підписав контракт з туринським Ювентусом.
Про це повідомляє офіційний сайт туринців.
Чемпіону Італії даний перехід обійшовся в 18 мільйонів євро. Контракт буде пов'язувати турецького захисника з зебрами найближчі п'ять років.
OFFICIAL⎮Merih Demiral is a Juventus player! ⚫️⚪️— JuventusFC (@juventusfcen) 5 липня 2019 р.
➡️https://t.co/EDPOe2RBCe#WelcomeMerih #LiveAhead pic.twitter.com/jTY9JGbdrJ
Нагадаємо, Ювентус готовий віддати за Погба 70 мільйонів і Дибалу.
Раніше, Ювентус підписав скандального півзахисника ПСЖ.
Джерело - UA-футбол.