Ювентус оголосив про підписання захисника Сассуоло

Підсилення захисної лінії

Захисник Сассуоло Меріх Демірал підписав контракт з туринським Ювентусом.

Про це повідомляє офіційний сайт туринців.

Чемпіону Італії даний перехід обійшовся в 18 мільйонів євро. Контракт буде пов'язувати турецького захисника з зебрами найближчі п'ять років.

Нагадаємо, Ювентус готовий віддати за Погба 70 мільйонів і Дибалу.

Раніше, Ювентус підписав скандального півзахисника ПСЖ.

Джерело - UA-футбол.