Екс-захисник Олександрії перейшов до латвійського клубу

Микицей знайшов нову команду

Колишній правий захисник Олександрії Станіслав Микицей підписав контракт з Єлгавою.

Про це повідомляє офіційний сайт латвійського клубу.

Трудова угода між 29-річним футболістом та Єлгавою розрахована на 6 місяців.

У Єлгаву Микицей перебрався на правах вільного агента, статус якого отримав на початку липня після закінчення контракту з Олександрією.

У минулому розіграші УПЛ на рахунку Микицея 15 поєдинків.

Відзначимо, що Єлгава є одним з аутсайдерів нинішнього сезону латвійського чемпіонату. Нова команда Микицея після 18 турів займає 8-е, передостаннє, місце в турнірній таблиці.

Джерело - sport.ua.