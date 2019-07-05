Спортдир Роми: Фонсека вразив, коли я переглядав футболіста Шахтаря

Новий головний тренер римської Роми Паулу Фонсека вразив спортивного директора вовків, коли той стежив за футболістом Шахтаря.

Про це розповів сам Джанлука Петрачі.

"Мене дуже вразив Фонсека. Стежив за його прогресом в останні кілька років, тому що в Шахтарі був футболіст, якого я хотів підписати в Торіно. Поки я вивчав його, бачив, як грає команда під керівництвом Фонсеки.

Я зрозумів, наскільки він якісний тренер. Побачив чітку філософію гри, компактну, агресивну команду, яка здатна швидко відібрати м'яч - такий футбол я люблю. Сам був футболістом, грав у серії А, думаю, з таким тренером, як Фонсека, моя кар'єра могла скластися інакше", - сказав Петрачі.