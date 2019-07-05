Караваєв: З великим задоволенням працюю на зборі з Динамо

Новачку київського Динамо Олександру Караваєву подобається працювати на зборі команди в Австрії.

Про це повідомив сам гравець в інтерв'ю клубній прес-службі.

"Отримую задоволення, перебуваючи тут. Від колективу, від тренувань, від того, що вимагають. Все подобається і влаштовує. З великим задоволенням працюю, граю, тренуюся. Настрій у мене хороший", - зазначив Олександр.