Поворознюк: Сумам дали дограти сезон, щоб заробили зайві гроші?

Команді першої ліги Суми дали дограти сезон, щоб заробили зайві гроші.

Такої думки притримується президент Інгульця Олександр Поворознюк, повідмоляє FootballHub.

"Я спілкувався з поліцією по матчу Суми - Волинь. Поліція передала матеріали 10 грудня. Коли буде рішення? Дати дограти, щоб заробили зайві гроші? Так давайте тоді зберемося, відірвемо голову. Чому ми цього не зробили?

Вони ( Суми - прим.) пропустили один, а він (тренер - прим.) виходить і показує, що ще 6 треба пропустити, бо ставка на 7. Я підходив до одного тренеру, до другого і питав, що це означає. І кожен не розуміє. А ви Ниву і Буковину розслідуєте, тільки здогадуєтеся. А тут відкрито все.

Три роки Іллічівець - Гірник-Спорт розслідується. Уже й Іллічівець перейменували в Маріуполь. Маріуполь вже в єврокубках грає. Президент Гірника-Спорту не хотів боротися, так він вигнав звідти тренера і зробив все, що міг. А КДК 3 роки розглядає, - сказав Поворознюк.