Поворознюк: Сумам дали дограти сезон, щоб заробили зайві гроші?

Мій профіль
Цуренко і Козлова зіграють на одному корті. Розклад виступу українок на Вімблдоні
Сьогодні 09:16 253
Ястремська перемогла італійку у першому колі Вімблдону
Вчора 14:32 904
Світоліна вийшла до наступного кола Вімблдону
Вчора 14:22 1062
Україна завоювала 51 нагороду і посіла третє місце в медальному заліку Європейських ігор
30.06.2019 22:01 1787
Серьогіна здобула золото Європейських ігор
30.06.2019 21:37 579
Горуна завоював золото Європейських ігор
30.06.2019 21:08 529
15-річна Бачинська завоювала золото Європейських ігор у вільних вправах
30.06.2019 19:03 1040
Верняєв завоював золото Європейських ігор у вправах на брусах
30.06.2019 18:22 773
Хижняк розгромив суперника у фіналі Європейських ігор
30.06.2019 15:09 1327
Беленюк виборов золото на Європейських іграх
30.06.2019 14:49 1028
Навколо спорту
Блоги
Чемпіонка Європейських ігор публічно посварилася з президентом федерації
Чемпіонка Європейських ігор публічно посварилася з президентом федерації Valeriy Ruchka
Вчора 17:54 6084 1
Найскромніший український футболіст: Безус зіграв з дітьми у дворі
Найскромніший український футболіст: Безус зіграв з дітьми у дворі Максим Буйдин
Вчора 17:10 801
Який же він потужний: Нган легким лоу-кіком збиває людину з ніг
Який же він потужний: Нган легким лоу-кіком збиває людину з ніг Максим Буйдин
Вчора 16:58 1057
7 років тому у Києві відбувся фінал Євро-2012
7 років тому у Києві відбувся фінал Євро-2012 Максим Буйдин
Вчора 15:51 558
Хустка замість картки: дівчина-арбітр пожартувала під час матчу
Хустка замість картки: дівчина-арбітр пожартувала під час матчу Максим Буйдин
Вчора 14:36 1156
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:42 Футбол Легія не змогла домовитись із Шахтарем про трансфер захисника 469
09:24 Футбол Президент ПФЛ: Сумами вже займається поліція 450
09:16 Теніс Цуренко і Козлова зіграють на одному корті. Розклад виступу українок на Вімблдоні 253
09:08 Футбол Маркізіо залишив російський клуб 414
08:53 Футбол Поворознюк: Сумам дали дограти сезон, щоб заробили зайві гроші? 436
08:35 Футбол Волинь здолала Верес 532
08:19 Футбол Лемпард погодив контракт з Челсі 513
08:02 Футбол Сенегал та Алжир вийшли з групи на Кубку Африканських націй 349
1 Липня 2019
23:53 Баскетбол Голден Стейт вивів з обігу номер Дюранта 698
23:33 Футбол Новачок Ла-Ліги готовий підписати Зозулю 948
23:18 Футбол Привіт нєгріла - Алієв розповів, як спілкувався з легінерами в Динамо 712
22:54 Футбол Ковачич підписав повноцінний контракт з Челсі 461
22:37 Теніс Марченко зіграє проти Стаховського на турнірі в Італії 467
22:13 Футбол Марокко переграло ПАР, Кот-д'Івуар розгромив Намібію. Результати матчів Кубку африканських націй 473
21:48 Футбол Ювентус підписав скандального півзахисника ПСЖ 681
21:32 Теніс Осака уже в першому колі вилетіла з Вімблдону 758
21:05 Футбол Бенітес погодився очолити китайський клуб 445
20:47 Футбол Зоря здобула впевнену перемогу у контрольному матчі 763
20:36 Хокей Дніпро підписав білоруського нападника 583
20:09 Футбол Коваль підписав контракт з Аль-Фатехом 602
19:53 Теніс Світоліна: Я можу добре грати на траві 592
19:34 Футбол Боррусія підписала 19-річного захисника Барселони 546
19:17 Футбол Проти Тимощука порушено дві кримінальні справи 1482
18:56 Футбол Зоря попрощалася із тренерським штабом Вернидуба 608
18:38 Футбол Касільяс повернувся до тренувань з Порту 608

Поворознюк: Сумам дали дограти сезон, щоб заробили зайві гроші?

Сьогодні 08:53 436 0
Договірні матчі не рослідувані
Поворознюк: Сумам дали дограти сезон, щоб заробили зайві гроші?

Команді першої ліги Суми дали дограти сезон, щоб заробили зайві гроші.

Такої думки притримується президент Інгульця Олександр Поворознюк, повідмоляє FootballHub.

"Я спілкувався з поліцією по матчу Суми - Волинь. Поліція передала матеріали 10 грудня. Коли буде рішення? Дати дограти, щоб заробили зайві гроші? Так давайте тоді зберемося, відірвемо голову. Чому ми цього не зробили?

Вони ( Суми - прим.) пропустили один, а він (тренер - прим.) виходить і показує, що ще 6 треба пропустити, бо ставка на 7. Я підходив до одного тренеру, до другого і питав, що це означає. І кожен не розуміє. А ви Ниву і Буковину розслідуєте, тільки здогадуєтеся. А тут відкрито все.

Три роки Іллічівець - Гірник-Спорт розслідується. Уже й Іллічівець перейменували в Маріуполь. Маріуполь вже в єврокубках грає. Президент Гірника-Спорту не хотів боротися, так він вигнав звідти тренера і зробив все, що міг. А КДК 3 роки розглядає, - сказав Поворознюк.

Нагадаємо, Інгулець в сезоні, що завершився Першої ліги зайняв 7-е місце і вийшов у фінал Кубка України, де у вирішальній грі поступився Шахтарю (0:4).

Раніше повідомлялося, що досвідчений український воротар Богдан Шуст продовжить кар'єру в Інгульці.

Джерело - ua.tribuna.com.

#Інгулець, #ПОворознюк
Коментарі ()