Сенегал та Алжир вийшли з групи на Кубку Африканських націй

Впевнені перемоги сенегальців та алжирців

Відбулися матчі третього туру групи С Кубка Африканських націй.

Сенегал та Алжир святкували впевнені перемоги з однаковим рахунком 3:0, відповідно перегравши Кенії і Танзанії. Саме Сенегал і Алжир вийшли з цієї групи до 1/8 фіналу.

Кубок африканських націй

Група С, 3 тур

1 липня

Кенія - Сенегал 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 63 Сарр, 0:2 - 71 Мане, 0:3 - 78 Мане (пен)

Кубок африканських націй

Група С, 3 тур

1 липня

Танзанія - Алжир 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 34 Слімані, 0:2 - 39 Уна, 0:3 - 45 Уна.

Нагадаємо, Марокко переграло ПАР, а Кот-д'Івуар розгромив Намібію.

Раніше, Мадагаскар і Єгипет стали переможцями своїх груп на Кубку африканських націй.

Джерело - Чемпіон.