Сенегал та Алжир вийшли з групи на Кубку Африканських націй

Відбулися матчі третього туру групи С Кубка Африканських націй.
Сенегал та Алжир святкували впевнені перемоги з однаковим рахунком 3:0, відповідно перегравши Кенії і Танзанії. Саме Сенегал і Алжир вийшли з цієї групи до 1/8 фіналу.
Кубок африканських націй
Група С, 3 тур
1 липня
Кенія - Сенегал 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 63 Сарр, 0:2 - 71 Мане, 0:3 - 78 Мане (пен)
Кубок африканських націй
Група С, 3 тур
1 липня
Танзанія - Алжир 0:3 (0:3)
Голи: 0:1 - 34 Слімані, 0:2 - 39 Уна, 0:3 - 45 Уна.
Нагадаємо, Марокко переграло ПАР, а Кот-д'Івуар розгромив Намібію.
Раніше, Мадагаскар і Єгипет стали переможцями своїх груп на Кубку африканських націй.
Джерело - Чемпіон.