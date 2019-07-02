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Сенегал та Алжир вийшли з групи на Кубку Африканських націй

Сьогодні 08:02 350 0
Впевнені перемоги сенегальців та алжирців
Сенегал та Алжир вийшли з групи на Кубку Африканських націй

Відбулися матчі третього туру групи С Кубка Африканських націй.

Сенегал та Алжир святкували впевнені перемоги з однаковим рахунком 3:0, відповідно перегравши Кенії і Танзанії. Саме Сенегал і Алжир вийшли з цієї групи до 1/8 фіналу.

Кубок африканських націй
Група С, 3 тур
1 липня
Кенія - Сенегал 0:3 (0:0)
 
Голи: 0:1 - 63 Сарр, 0:2 - 71 Мане, 0:3 - 78 Мане (пен)
 
Кубок африканських націй
Група С, 3 тур
1 липня
Танзанія - Алжир 0:3 (0:3)
 
Голи: 0:1 - 34 Слімані, 0:2 - 39 Уна, 0:3 - 45 Уна.
 

Нагадаємо, Марокко переграло ПАР, а Кот-д'Івуар розгромив Намібію

Раніше, Мадагаскар і Єгипет стали переможцями своїх груп на Кубку африканських націй.

Джерело - Чемпіон.

#Алжир, #Сенегал
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