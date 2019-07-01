Зоря здобула впевнену перемогу у контрольному матчі

Наступний матч буде проти Хайдука 4-го липня

Зоря провела перший контрольний матч на зборі в Словенії, обігравши команду Шкендія, яка представляє Північну Македонію.

Команда Віктора Скрипника виграла 3:0 завдяки голам Кабаєва, Шалфеєва і Громова.

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Наступний матч Зоря проведе проти Хайдука 4-го липня.

Контрольний матч

1 липня

Зоря - Шкендія 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Кабаєв; 2:0 - 89 Шалфеєв; 3:0 - 90 Громов.

Зоря: Шевченко, Вернидуб, Чеберко, Тимчик (Каменюка, 64), Ємець (Повалій, 64), Арвеладзе (Абу Ханна, 64), Хомченовський (Загоруйко, 73), Кочергін (Шалфеєв, 73), Лєднєов (Литвин, 83), Кабаєв (Будківський, 64), Громов.

Раніше повідомлялося, що Зоря переглядає 21-річного німецького захисника.

Джерело - Чемпіон.