Коваль підписав контракт з Аль-Фатехом

Аль-Фатех викупив контракт Максима Коваля у київського Динамо.

Про це повідомляє офіційний сайт представника чемпіонату Саудівської Аравії.

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📝 رسميًّا .. إدارة نادي #الفتح تشتري عقد الحارس " ماكسيم كوفال 🇺🇦 " لمدة 3 سنوات . pic.twitter.com/kiuIEGvTS2 — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) 1 July 2019

Минулий сезон Коваль провів в цьому клубі на правах оренди. Українець зіграв у 29 матчах, з яких 11 провів "на нуль". За підсумками сезону Максим був названий голкіпером року в Саудівській Аравії.

Джерело - Чемпіон.