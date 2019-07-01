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Боррусія підписала 19-річного захисника Барселони

Сьогодні 19:34 395 0
Подробиці трансферу не розголошуються
Боррусія підписала 19-річного захисника Барселони

Дортмундська Боруссія підписала контракт з 19-річним захисником Барселони Матеу Мореєм.

Про це повідомляє офіційний Twitter німецького клубу.

Подробиці трансферу між сторонами не розголошуються. Відомо, що контракт Морєйя розрахований до літа 2024 року.

Матеу Морєй ставав чемпіоном Європи U-17, в складі збірної Іспанії, а також перемагав з Барселоною в Юнацькій лізі УЄФА. На професійному рівні футболіст дебютувати ще не встиг.

Раніше повідомлялося, Барселона узгодила із ПСЖ вартість Неймара.

Нагадаємо, Барселона запропонувала за Неймара 100 млн євро плюс Коутінью.

Джерело - Чемпіон.

#Барселона, #Боруссія
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