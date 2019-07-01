Боррусія підписала 19-річного захисника Барселони

Подробиці трансферу не розголошуються

Дортмундська Боруссія підписала контракт з 19-річним захисником Барселони Матеу Мореєм.

Про це повідомляє офіційний Twitter німецького клубу.

Подробиці трансферу між сторонами не розголошуються. Відомо, що контракт Морєйя розрахований до літа 2024 року.

Comunicado Oficial: Yo Mateu 🤙 pic.twitter.com/uAQCPkZPmS — Borussia Dortmund (@BlackYellow) 1 July 2019

Матеу Морєй ставав чемпіоном Європи U-17, в складі збірної Іспанії, а також перемагав з Барселоною в Юнацькій лізі УЄФА. На професійному рівні футболіст дебютувати ще не встиг.

Раніше повідомлялося, Барселона узгодила із ПСЖ вартість Неймара.

Нагадаємо, Барселона запропонувала за Неймара 100 млн євро плюс Коутінью.

Джерело - Чемпіон.