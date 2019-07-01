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Гельзін: У будь-який момент Динамо має право викупити Діеє

Сьогодні 17:16 676 0
Але Олімпік не проти продати нападника
Гельзін: У будь-який момент Динамо має право викупити Діеє

Нападник Олімпіка Матар Діеє не був би основним у Динамо.

Про це розповів президент Олімпіка Владислав Гельзін.

"Кияни до нас першими звернулися. Надійшов дзвінок від керівництва клубу. Питання стояло більше не в ціні, а в перспективах Матара в київській команді. Він, швидше за все, не був би гравцем основного складу.

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Сенегалець буде виходити у нас в стартовому складі, показуючи рівень футболу, який він демонстрував у весняній частині чемпіонату. Таким чином, він може у нас рости і додавати набагато швидше. У будь-який момент Динамо має право його викупити, якщо цей гравець їм знадобиться.

Не особливо хочеться обговорювати трансферну вартість. Ми хочемо, щоб Матар трохи більше "обтерся", допоміг нашому клубу, хоча б півроку або рік, а далі будемо говорити щодо його ціни. За словами агентів, які ведуть сенегальця, ця цифра досить значна", - сказав Гельзін.

Нагадаємо, цього літа динамівці вже підписали хавбека Абдула Кадірі і гравця збірної України Олександра Караваєва.

Джерело - Чемпіон.

#Олімпік, #УПЛ, #Динамо
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