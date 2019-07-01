Футболістка збірної Швейцарії зникла на озері, її шукають водолази

Трагічний відпочинок на озері

Футболістка збірної Швейцарії і капітан Янг Бойз Флоріана Ісмаїлі пропала безвісти.

Про це повідомляє Blick.

24-річна швейцарка відпочивала з подругою на озері Комо в суботу. Дівчата орендували моторний човен і після 14:00 відплили на 700 метрів від берега, де кинули якір і відпочивали під сонцем.

Близько 16:00 Ісмаїлі пірнула в озеро (його глибина близько 100 метрів - прим.), Але не виплила назад.

Подруга спочатку подумала, що Флоріана хоче її налякати, але потім, коли дівчина не виринула через кілька хвилин, запанікувала і зателефонувала в екстрену службу.

Водолази досліджували місцевість, але нічого не виявили. При цьому наголошується, що в озері Комо сильна підводна течія.

Поки новин немає. Рятувальна бригада планує використовувати робота, який досліджує дно озера.

"Ми дуже стурбовані і не втратили надію, що все буде добре. Ми знаходимося в тісному контакті з членами родини та просимо розуміння, оскільки не можемо надати додаткову інформацію в даний момент", - йдеться в заяві Янг Бойз.

У минулому сезоні Ісмаїлі забила сім голів за клуб і стала кращим бомбардиром команди.

Джерело - ua.tribuna.com.