Один з найстаріших клубів України гратиме в аматорському чемпіонаті

Кропивничани зіграють в аматорському чемпіонаті України

В Києві представникам аматорського футболу був представлений проект наступного чемпіонату.

Про це повідомляє офіційний сайт ФК Зірка.

За цим проектом в чемпіонаті візьмуть участь 32 команди, які розділені на 3 зони. Кропивницька Зірка віднесена до 3 групи, в якій планується участь наступних колективів: Дніпро-1-Борисфен (Дніпро), Перемога (Дніпро), Легіонер (Дніпро), ФК Кривий Ріг (Кривий Ріг, Дніпропетровська область), Дружба (Кривий Ріг, Дніпропетровська область), СК Каховка (Каховка, Херсонська область), Таврія (Новотроїцьке, Херсонська область), Яруд (Маріуполь, Донецька область), Мотор (Запоріжжя), Прайд (Токмак, Запорізька область).

Чемпіонат починається 3 серпня й пройдуть за звичною системою осінь-весна. Чемпіон визначиться у фінальному поєдинку в червні наступного року.

Нині кропивницька Зірка виступає у чемпіонаті Кіровоградської області - у 5-ти матчах здобув 5 переміг і очолює зону Захід.

Футбольний клуб Зірка заснований 1911 року.

Нагадаємо, Коноплянку офіційно виставили за двері. Бешикташ вступив в боротьбу за Коноплянку.

Джерело - ФК Зірка.