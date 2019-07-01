Мій профіль
Україна завоювала 51 нагороду і посіла третє місце в медальному заліку Європейських ігор
Вчора 22:01 1282
Серьогіна здобула золото Європейських ігор
Вчора 21:37 460
Горуна завоював золото Європейських ігор
Вчора 21:08 429
15-річна Бачинська завоювала золото Європейських ігор у вільних вправах
Вчора 19:03 791
Верняєв завоював золото Європейських ігор у вправах на брусах
Вчора 18:22 651
Хижняк розгромив суперника у фіналі Європейських ігор
Вчора 15:09 1145
Беленюк виборов золото на Європейських іграх
Вчора 14:49 917
Український важковаговик здобув золото на Європейських іграх
29.06.2019 19:19 1354 1
Українські красуні записали відео на підтримку чемпіонату світу в Києві
29.06.2019 10:37 1670
Коммі нокаутував Бельтрана і наблизився до поєдинку з Ломаченком
29.06.2019 07:45 2072
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:39 Футбол Годін став гравцем міланського клубу 171
12:24 Футбол На перегляд до Зорі прибув екс-гравець Динамо 428
12:09 Футбол Зінченко отримав новий номер у Манчестер Сіті 405
11:53 Футбол Соль: Караваєв і Кадірі зроблять нас сильнішими 478
11:37 Теніс Ястремська і Козлова покращили позиції в рейтингу WTA 419
11:23 Футбол Михалик: Волинь запропонувала мені контракт 701
11:08 Футбол Тумбакович очолить збірну Сербії 312
10:53 Футбол Динамо визначилося з наступним трансфером 766
10:38 Футбол Пеллегріні став гравцем Ювентуса 358
10:22 Футбол До Роми перейшов захисник Ювентуса 398
10:05 Футбол Футбольний клуб з Дніпра подав позов до САS 1039
09:48 Футбол Вольова перемога Ворскли у Туреччині 537
09:32 Єдиноборства Горуна: Це була моя мрія 407
09:18 Футбол Один з найстаріших клубів України гратиме в аматорському чемпіонаті 1028
09:03 Футбол Українець залишив шведський клуб і перебуває на перегляді у Волині 876
08:48 Футбол Півзахисник Барселони перейшов до Сельти 592
08:33 Футбол Наполі купив Маноласа 405
08:17 Футбол Мадагаскар і Єгипет - переможці груп на Кубку африканських націй 677
08:01 Футбол Визначилися півфіналісти Золотого кубку КОНКАКАФ-2019 481
30 Червня 2019
23:57 Блог Хижняк змусив Путіна слухати гімн України 3730
23:39 Футбол Збірна Іспанії - чемпіон Європи U-21 721
23:31 Футбол Гвардіола: Я не повернуся в Барселону або Німеччину 654
23:12 Гімнастика Верняєв: Помилився у базі у вправах на коні 549 1
22:41 Футбол Реал попросив Ла-Лігу провести перші 3 матчі на виїзді 595
22:28 Футбол Атлетіко веде переговори щодо викупу Морати у Челсі 543

Один з найстаріших клубів України гратиме в аматорському чемпіонаті

Сьогодні 09:18 1028 0
Кропивничани зіграють в аматорському чемпіонаті України
Один з найстаріших клубів України гратиме в аматорському чемпіонаті

В Києві представникам аматорського футболу був представлений проект наступного чемпіонату.

Про це повідомляє офіційний сайт ФК Зірка.

За цим проектом в чемпіонаті візьмуть участь 32 команди, які розділені на 3 зони. Кропивницька Зірка віднесена до 3 групи, в якій планується участь наступних колективів: Дніпро-1-Борисфен (Дніпро), Перемога (Дніпро), Легіонер (Дніпро), ФК Кривий Ріг (Кривий Ріг, Дніпропетровська область), Дружба (Кривий Ріг, Дніпропетровська область), СК Каховка (Каховка, Херсонська область), Таврія (Новотроїцьке, Херсонська область), Яруд (Маріуполь, Донецька область), Мотор (Запоріжжя), Прайд (Токмак, Запорізька область).

Чемпіонат починається 3 серпня й пройдуть за звичною системою осінь-весна. Чемпіон визначиться у фінальному поєдинку в червні наступного року.

Нині кропивницька Зірка виступає у чемпіонаті Кіровоградської області - у 5-ти матчах здобув 5 переміг і очолює зону Захід.

Футбольний клуб Зірка заснований 1911 року.

Нагадаємо, Коноплянку офіційно виставили за двері. Бешикташ вступив в боротьбу за Коноплянку.

Джерело - ФК Зірка.

#ААФУ, #Зірка
Коментарі ()