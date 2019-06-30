Менеджер Манчестер Сіті не має наміру знову працювати в колишніх командах

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола більше не буде тренувати в Барселоні чи Німеччині.

Про це він заявив порталу Goal.

"У Сіті у мене є все, що мені потрібно. Працювати вдома, в Іспанії, важко, тому що емоції настільки сильні, а прес-конференції важче. Я не повернуся в Барселону або Німеччину. Де я зможу отримати таку можливість, щоб грати в такій прекрасній лізі, як АПЛ?", - розповів Гвардіола.

Нагадаємо, один з помічників Гвардіоли може очолити Ньюкасл.

Також, Гвардіола розпрощався зі своїм щасливим кардиганом.

Джерело - football.ua.