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Михалик покинув Локомотив

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Український футболіст провів в російському клубі шість років
Михалик покинув Локомотив

Український футболіст Тарас Михалик покинув московський Локомотив.

Про це повідомляється у Твіттері клубу.

У гравця завершився контракт з клубом.

Михалик захищав кольори Локомотива з літа 2013-го року після переходу з київського Динамо.

Всього за московський клуб Михалик провів 106 матчів у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі і віддав 4 результативні передачі. Минулого сезону Михалик провів за "залізничників" всього 3 матчі.

Нагадаємо, Михалик тренується з Волинню.

Раніше він виграв Кубок Росії.

Джерело - Чемпіон.

#Михалик, #Локомотив
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