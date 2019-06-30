Український футболіст провів в російському клубі шість років

Український футболіст Тарас Михалик покинув московський Локомотив.

Про це повідомляється у Твіттері клубу.

У гравця завершився контракт з клубом.

Настоящий боец, человек с железными нервами, крепкая стена, надежный товарищ.

🚂Всё это – о Тарасе Михалике, который провел в "Локомотиве" шесть последних лет.

Сегодня мы прощаемся с Тарасом, но всегда ждем в Черкизово и благодарим за всё! pic.twitter.com/z5oklNXgMW — ФК "Локомотив" (@fclokomotiv) June 30, 2019

Михалик захищав кольори Локомотива з літа 2013-го року після переходу з київського Динамо.

Всього за московський клуб Михалик провів 106 матчів у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі і віддав 4 результативні передачі. Минулого сезону Михалик провів за "залізничників" всього 3 матчі.

Нагадаємо, Михалик тренується з Волинню.

Раніше він виграв Кубок Росії.

Джерело - Чемпіон.