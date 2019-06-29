Стали відомі деталі поїздки Шевченка у Прикарпаття

Головного тренера збірної України Андрія Шевченка запідозри у корупції, після роздачі квитків на матч збірної під час заходу у Коломиї.

Про це розповів журналіст Костянтин Андріюк у Facebook.

"Андрій Шевченко — головний тренер збірної України з футболу, брехун, лицемір і просто аморальна людина. Я от не розумію, як можна вболівати за збірну під орудою такого тренера? Який не втомлюється вступати у це політлайно. Отже, як стверджує благодійний фонд політика Андрія Іванчука, було розіграно 50 квитків на гру Україна-Португалія. Гра буде 14 жовтня. Квитків у продажу наразі немає. Отже, чинна УАФ/ФФУ із її головним тренером причетні до корупції з квитками І це не просто корупція, а корупція заради політичної агітації. Я так розумію нардеп НФ Іванчук попросив поки ще нардепа БПП і боса УАФ/ФФУ Павелка підмутити йому 50 квиточків. Тому шановні фани збірної. Коли комусь із вас не дістанеться квиток, не засмучуйтесь! Ваш квиток пішов на політичну агітацію любих друзів президента УАФ/ФФУ", – розповів Андріюк.

Нагадаємо, Шевченко у Прикарпатті зробив внесок у розбудову футбольної академії.

Відзначимо, що нещодавно Андрій Шевченко, зіграв за лондонський Челсі проти Реала і зумів відзначитися у воротах суперників забитим голом з пенальті.

Джерело - Чемпіон.