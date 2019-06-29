Жіноча збірна України U-17 здобула перемогу на міжнародному турнірі Montesilvano Futsal Cup-2019, який відбувається у Фаенці, Італія.
У фіналі наші дівчата зіграли з фінською командою Кампуксен Динамо. Матч завершився з рахунком 4:0.
Montesilvano Futsal Cup-2019
Фаенци, Італія
Фінал
28 червня
Україна U-17 - Кампуксен Динамо 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 11 Каверзіна, 2:0 - 22 Каверзіна, 3:0 - 23 Христюк, 4:0 - 39 Кузнєцова
Нагадаємо, Продексім – чемпіон України.
Раніше Продексім поступився найкращій команді Європи.
Джерело - Чемпіон.