У фіналі наші дівчата протистояли фінській команді Кампуксен Динамо

Жіноча збірна України U-17 здобула перемогу на міжнародному турнірі Montesilvano Futsal Cup-2019, який відбувається у Фаенці, Італія.

У фіналі наші дівчата зіграли з фінською командою Кампуксен Динамо. Матч завершився з рахунком 4:0.

Montesilvano Futsal Cup-2019

Фаенци, Італія

Фінал

28 червня

Україна U-17 - Кампуксен Динамо 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Каверзіна, 2:0 - 22 Каверзіна, 3:0 - 23 Христюк, 4:0 - 39 Кузнєцова

Нагадаємо, Продексім – чемпіон України.

Раніше Продексім поступився найкращій команді Європи.

Джерело - Чемпіон.