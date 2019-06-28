Тлумак: те, що пишуть – це наша львівська жовта преса

Головний тренер Волині Андрій Тлумак спростував інформацію, що міг очолити Карпати.

Повідомляє офіційний сайт ФК Волинь.

"По-перше, це було б нечесно по відношенню до людей, до футболістів, які тут зі мною працювали, і до керівництва клубу, яке довіряє мені.

І те, що я чув після останньої гри від уболівальників, ті теплі слова – як я міг кудись піти? Це було б нечесно з мого боку, а я не та людина, яка працює нечесно.

А те, що пишуть – це наша львівська жовта преса, яка не маючи інформації, пише такі речі. Я в Луцьку, я у Волині до тих пір, поки я тут потрібен", – розповів Тлумак.