Луческу викупив свій контракт у ПАОКа і залишив клуб

Головний тренер ПАОКа Разван Луческу залишив грецький клуб через два роки роботи.
Про це повідомляє офіцільний сайт команди.
Як зазначають ЗМІ, румунський фахівець самостійно активував право викупу свого контракту за 2 мільйони євро, тим самим звільнивши себе від роботи в таборі орлів.
Також стверджується, що причина такого рішення - пропозиція посади головного тренера в одній з арабських команд.
Нагадаємо, за підсумками чемпіонату Греції ПАОК оформив Золотий дубль, вигравши першість і Кубок країни.
Раніше, Мірча Луческу рекомендував Аталанті купити Маліновського.
Нагадаємо, Мірча Луческу заявив, що Пауло Фонсека заслужив шанс попрацювати у великому клубі.
Джерело - football.ua.