Шарпар: Можливо, клуб звільняє зарплатну відомість

В'ячеслав Шарпар має деякі незакінчені фінансові домовленості з Ворсклою, але вже шукає новий варіант продовження кар'єри.

По це він повідомив сайту Команда №1.

"Нещодавно мене на розмову запросили головний тренер команди Віталій Косовський та віце-президент клубу Олег Лисак. Посил їх слів полягав в тому, що я не вписуюся в структуру гри Ворскли.

Чи не кривлячи душею, скажу, що для мене самого це стало несподіванкою. У мене немає розуміння даної ситуації до кінця. Можливо, клуб звільняє зарплатну відомість, я адже в Ворсклі один з найбільш високооплачуваних футболістів.

У мене поки є деякі незакінчені фінансові домовленості з Ворсклою, але я вже шукаю новий варіант продовження кар'єри. Хотілося б потрапити в таку команду, яка була тоді, коли я прийшов в Ворсклу. Ми були, як одна сім'я, нас об'єднувала мрія ", - сказав Шарпар.