Колишній півзахисник збірної Італії завершив кар'єру

Колишній півзахисник збірної Італії Альберто Аквілані завершив кар'єру футболіста.

Про це повідомляє Football Italia.

Досвідчений хавбек прийняв рішення завершити виступи на професійному рівні після того, як провів сезон без клубу.

"Після періоду роздумів прийшов час повісити бутси на цвях. Я прийняв рішення, незважаючи на пропозиції від інших команд. Думаю, прийшов час завершити кар'єру.

Озираючись назад, я бачу хлопця, якому вдалося втілити в реальність свої мрії. Дякую всім людей, який вплинули на мою кар'єру, від тренерів до одноклубників. Дякую уболівальників, які підтримували мене завжди", - сказав Аквілані.