ПФК Львів зіграв внічию з командою другої ліги

Нічия з Нивою

Сьогодні у Тернополі відбувся твоариський матч Нива (Тернопіль) - ПФК Львів.

Найбільш небезпечні моменти у матчі були на його завершенні. Спершу голкіпер Львова Сарнавський виручив свою команду після удару зі штрафного, а через хвилину голкіпер господарів виграв дуель у Пентелейчука.

Товариський матч

Тернопіль, комплекс Ватра

Нива (Тернопіль) - ПФК Львів - 0:0

Раніше повідомлялося, що ФК Львів може підписати контракт з бразильським футболістом Леонардо Монтезельо.

Нагадаємо, захисник Сергій Вакуленко в новому сезоні буде виступати у Карпатах.

Джерело - Чемпіон.