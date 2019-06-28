ПФК Львів зіграв внічию з командою другої ліги

Сьогодні у Тернополі відбувся твоариський матч Нива (Тернопіль) - ПФК Львів.
Найбільш небезпечні моменти у матчі були на його завершенні. Спершу голкіпер Львова Сарнавський виручив свою команду після удару зі штрафного, а через хвилину голкіпер господарів виграв дуель у Пентелейчука.
Товариський матч
Тернопіль, комплекс Ватра
Нива (Тернопіль) - ПФК Львів - 0:0
Раніше повідомлялося, що ФК Львів може підписати контракт з бразильським футболістом Леонардо Монтезельо.
Нагадаємо, захисник Сергій Вакуленко в новому сезоні буде виступати у Карпатах.
Джерело - Чемпіон.