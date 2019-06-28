Туніс і Малі не виявили переможця на Кубку африканських націй

У другому турі групи Е Кубка африканських націй з футболу Туніс зустрічався з Малі.
На 60-ій хвилині матчу збірна Малі завдяки голу Самассеку вийшла вперед. Через 10 хвилин Хазрі зрівняв рахунок. Матч завершився внічию 1:1.
У турнірній таблиці групи Е збірна Малі має 4 очка, Туніс - 2.
Кубок африканських націй
Група Е
Другий тур
Туніс - Малі 1:1
Голи: 0:1 – 60 Самассеку, 1:1 - 70 Хазрі
Раніше, Єгипет вийшов до плей-оф Кубку африканських націй.
Нагадаємо, що Гана зіграла внічию з Беніном.
Джерело - Чемпіон.