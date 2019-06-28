Директор ФК Арсенал-Київ: Наше завдання - повернення до Прем'єр-ліги України

Футбольний клуб Арсенал-Київ бажає повернутися до Прем'єр-ліги України.
Про це офіційному сайту ФК Арсенал-Київ сказав генеральний директор клубу Олександр Москаленко.
"Я амбітна людина, наш тренерський штаб також сповнений амбіцій. Ми зіграли в Прем'єр-лізі, оцінили рівень, зрозуміли, які допустили помилки, але багато чому навчилися. На жаль, ми вчимося на своїх помилках, але це теж досвід. Так, ми зробили крок назад, але я впевнений, що ми потім зробимо два кроки вперед.
Наша мета проста - повернення в Прем'єр-лігу", - сказав Москаленко.
Нагадаємо, київський клуб в сезоні, що завершився посів 12-е місце в УПЛ і вилетів безпосередньо.
Раніше повідомлялося, що екс-захисник киян Сергій Вакуленко перейшов до Карпат.
Джерело - ФК Арсенал-Київ.