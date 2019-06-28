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Директор ФК Арсенал-Київ: Наше завдання - повернення до Прем'єр-ліги України

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Директор ФК Арсенал-Київ: Наше завдання - повернення до Прем'єр-ліги України

Футбольний клуб Арсенал-Київ бажає повернутися до Прем'єр-ліги України.

Про це офіційному сайту ФК Арсенал-Київ сказав генеральний директор клубу Олександр Москаленко.

"Я амбітна людина, наш тренерський штаб також сповнений амбіцій. Ми зіграли в Прем'єр-лізі, оцінили рівень, зрозуміли, які допустили помилки, але багато чому навчилися. На жаль, ми вчимося на своїх помилках, але це теж досвід. Так, ми зробили крок назад, але я впевнений, що ми потім зробимо два кроки вперед. 

Наша мета проста - повернення в Прем'єр-лігу", - сказав Москаленко.

Нагадаємо, київський клуб в сезоні, що завершився посів 12-е місце в УПЛ і вилетів безпосередньо.

Раніше повідомлялося, що екс-захисник киян Сергій Вакуленко перейшов до Карпат.

Джерело - ФК Арсенал-Київ.

#Арсенал, #Москаленко
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