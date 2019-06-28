Скандальний гравець повертається на Кубок Африки

Півзахисник збірної Єгипту Амр Варда поверниться у склад команди на Кубку африканських націй, після дискваліфікації за домагання.

Про повернення гравця у склад збірної Єгипту було обговорено на зустрічі міністра спорту Єгипту із футболістами збірної. У підсумку було вирішено скоротити дискваліфікацію півзахисника до закінчення групового турніру на Кубку Африки.

Отже, Варда зможе допомогти збірній Єгипту у плей-оф.

Раніше, нападник збірної Єгипту Мохамед Салах виправдав гравця, якого відсторонили через домагання.

Нагадаємо, Єгипет вийшов до плей-оф Кубку африканських націй.

Джерело - sports.ru.