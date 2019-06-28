Став відомий суперник збірної України у півфіналі Європейських ігор

Визначився суперник збірної України у півфіналі Європейських ігор із пляжного футболу, які проходять у Мінську.

За вихід у фінал Європейських ігор збірна України посперечається із Португалією. Матч відбудеться сьогодні, 28 червня. Гра розпочнеться о 19:30.

Відзначимо, що збірна України із 4 очками посіла другу сходинку у групі В, що дозволило кваліфікувалися в 1/2 фіналу. Позаду українців залишились збірні Італії та Росії.

В іншому півфіналі зустрінуться збірні Іспанії та Швейцарії.

Раніше, Росія перемогла Україну на Європейських іграх.

Нагадаємо, Хавалджи завоювала срібло Європейських ігор.

Джерело - Чемпіон.