Збірна Кенії здобула вольову перемогу на Кубку африканських націй
У матчі групи С Кенія зустрічалася із Танзанією. Під час матчу номінальні гості двічі виходили вперед.
Однак футболісти Кенії змогли відігратися, а за 10 хвилин до кінця матчу забили переможний м’яч.
Перемога дозволила Кенії здобути три очка та продовжити боротьбу за вихід у плей-оф.
Кубок африканських націй
Група C
2-й тур
27 червня
Кенія – Танзанія 3:2 (1:2)
Голи: 0:1 – 6 Мсува, 1:1 – 39 Олунга, 1:2 – 40 Самата 80, 2:2 – 62, 3:2 – 80 Олунга
Раніше, Єгипет вийшов до плей-оф Кубку африканських націй.
Нагадаємо, що Гана зіграла внічию з Беніном. Натомість Туніс не зміг втримати перемогу над Анголою.
Джерело - Чемпіон.