Кенія зберегла шанси на продовження боротьби у групі С

Збірна Кенії здобула вольову перемогу на Кубку африканських націй

У матчі групи С Кенія зустрічалася із Танзанією. Під час матчу номінальні гості двічі виходили вперед.

Однак футболісти Кенії змогли відігратися, а за 10 хвилин до кінця матчу забили переможний м’яч.

Перемога дозволила Кенії здобути три очка та продовжити боротьбу за вихід у плей-оф.

Кубок африканських націй

Група C

2-й тур

27 червня

Кенія – Танзанія 3:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 6 Мсува, 1:1 – 39 Олунга, 1:2 – 40 Самата 80, 2:2 – 62, 3:2 – 80 Олунга

Раніше, Єгипет вийшов до плей-оф Кубку африканських націй.

Нагадаємо, що Гана зіграла внічию з Беніном. Натомість Туніс не зміг втримати перемогу над Анголою.

Джерело - Чемпіон.