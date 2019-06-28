Мій профіль
Україна зіграє із Португалією у півфіналі Європейських ігор
Сьогодні 11:07 345
Соловей - чемпіонка Європейських ігор
Вчора 23:39 669
Караваєв - гравець Динамо
Вчора 21:28 768
Оганнесян завоював бронзу в боротьбі
Вчора 20:25 304
Хавалджи завоювала срібло Європейських ігор
Вчора 20:15 502
Українські веслувальниці здобули золоті нагороди на Європейських іграх
Вчора 15:24 657
Скандальний український суддя працюватиме в Росії
26.06.2019 22:51 2981
Супряга повернувся в Дніпро-1
26.06.2019 16:50 1023
Хижняк побив росіянина і гарантував собі медаль Європейських ігор
25.06.2019 22:40 1891
Яхта Кличка загорілася під час відпочинку в Іспанії
25.06.2019 17:09 1169
Навколо спорту
Блоги
Легенда ММА побив охоронця стрип-клубу
Легенда ММА побив охоронця стрип-клубу Максим Буйдин
26.06.2019 15:51 1421
20 років тому Кличко завоював перший в історії України пояс чемпіона світу
20 років тому Кличко завоював перший в історії України пояс чемпіона світу Максим Буйдин
26.06.2019 14:55 1600
13 років тому Україна героїчно перемогла Швейцарію та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу
13 років тому Україна героїчно перемогла Швейцарію та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу Максим Буйдин
26.06.2019 13:08 1041 3
Імпотенція Павелка, Ордець у Москві, Караваєв у Динамо - ТаТоТаке
Імпотенція Павелка, Ордець у Москві, Караваєв у Динамо - ТаТоТаке Максим Буйдин
25.06.2019 17:20 738
Суарес вимагав пенальті за гру рукою від воротаря
Суарес вимагав пенальті за гру рукою від воротаря Максим Буйдин
25.06.2019 14:14 1135
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:29 Баскетбол Томпсон вимагає максимальний контракт у Голден Стейт 158
11:07 Футбол Україна зіграє із Португалією у півфіналі Європейських ігор 345
11:06 Блог Парламентський матч-реванш: шанси партій на перемогу в прийдешніх виборах 284
10:49 Футбол Екс-гравець Динамо може продовжити кар’єру на Кіпрі 336
10:33 Футбол Бразилія стала першим півфіналістом Копа Америки. Огляд матчу проти Парагваю 280
10:21 Футбол Гай попрощався з Олімпіком 586
10:04 Футбол Караваєв назвав цілі у Динамо 419
09:58 Футбол Зоря підписала контракт із Михайличенком 683
09:31 Блог У Дніпрі побили чемпіонів світу Супрягу і Булецу 998
09:26 Футбол Другу лігу України поповнило чотири клуби 457
09:04 Футбол Кенія перемогла Танзанію на Кубку африканських націй 614
08:45 Футбол Ордець назвав причини переходу в Динамо 826
08:33 Футбол Караваєв: Динамо - легенда українського футболу 583
08:10 Футбол Бразилія по пенальті переграла Парагвай 476
27 Червня 2019
23:39 Велоспорт Соловей - чемпіонка Європейських ігор 669
23:32 Футбол Ель-Шаараві готовий продовжити контракт з Ромою 433
23:22 Баскетбол Іспанія розгромила Україну на старті Євробаскету-2019 732
22:56 Футбол Динамо веде переговори щодо трансферу Гармаша 1016
22:30 Футбол Зоря переглядає 21-річного німецького захисника 530
22:18 Футбол Рамос: Коноплянка міг досягти набагато більшого 775
21:57 Футбол Сампдорія близька до покупки Маліновського за 12 млн євро 524
21:43 Футбол Маркевич має очолити збірну, якщо Шевченко провалиться 1010
21:28 Футбол Караваєв - гравець Динамо 768
21:15 Боротьба Черкасова завоювала бронзу на Європейських іграх 540
20:57 Футбол Динамо зіграє з Олімпіакосом і ще чотирма клубами на зборі в Австрії 531

Кенія перемогла Танзанію на Кубку африканських націй

Сьогодні 09:04 614 0
Кенія зберегла шанси на продовження боротьби у групі С
Кенія перемогла Танзанію на Кубку африканських націй

Збірна Кенії здобула вольову перемогу на Кубку африканських націй

У матчі групи С Кенія зустрічалася із Танзанією. Під час матчу номінальні гості двічі виходили вперед.

Однак футболісти Кенії змогли відігратися, а за 10 хвилин до кінця матчу забили переможний м’яч.

Перемога дозволила Кенії здобути три очка та продовжити боротьбу за вихід у плей-оф.

Кубок африканських націй
Група C
2-й тур 
27 червня

Кенія – Танзанія 3:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 6 Мсува, 1:1 – 39 Олунга, 1:2 – 40 Самата 80, 2:2 – 62, 3:2 – 80 Олунга

Раніше, Єгипет вийшов до плей-оф Кубку африканських націй.

Нагадаємо, що Гана зіграла внічию з Беніном. Натомість Туніс не зміг втримати перемогу над Анголою.

 

Джерело - Чемпіон.

#Кенія, #Танзанія, #Кубок африканських націй
Коментарі ()