Італієць відмовився від фантастичного контракту в Киатї

Кілька днів тому була інформація, що Стефн Ель-Шаараві близький до переїзду в Китай. Однак гравець відмовився від величезної зарплати і готовий продовжити контракт з Ромою.

Про це повідомляються італійські ЗМІ.

За даними La Repubblica, Рома вважає, що 12 мільйонів за гравця - вкрай невелика сума.

Однак, за інформацією Sky Sport Italia, рішення залишитися в Ромі прийняв особисто Стефан. Він вважає, що переїзд в Китай негатвно позначиться на його кар'єрі.

Нагадаємо, Рома провела переговори по трансферу Бартри.

Раніше Фонсека скасував тренувальний збір Роми.

Джерело - ua-football.