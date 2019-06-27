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Ель-Шаараві готовий продовжити контракт з Ромою

Вчора 23:32 342 0
Італієць відмовився від фантастичного контракту в Киатї
Ель-Шаараві готовий продовжити контракт з Ромою

Кілька днів тому була інформація, що Стефн Ель-Шаараві близький до переїзду в Китай. Однак гравець відмовився від величезної зарплати і готовий продовжити контракт з Ромою.

Про це повідомляються італійські ЗМІ.

За даними La Repubblica, Рома вважає, що 12 мільйонів за гравця - вкрай невелика сума.

Однак, за інформацією Sky Sport Italia, рішення залишитися в Ромі прийняв особисто Стефан. Він вважає, що переїзд в Китай негатвно позначиться на його кар'єрі.

Нагадаємо, Рома провела переговори по трансферу Бартри.

Раніше Фонсека скасував тренувальний збір Роми.

Джерело - ua-football.

#Рома, #Ель-Шаараві
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