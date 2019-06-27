Кілька днів тому була інформація, що Стефн Ель-Шаараві близький до переїзду в Китай. Однак гравець відмовився від величезної зарплати і готовий продовжити контракт з Ромою.
Про це повідомляються італійські ЗМІ.
За даними La Repubblica, Рома вважає, що 12 мільйонів за гравця - вкрай невелика сума.
Однак, за інформацією Sky Sport Italia, рішення залишитися в Ромі прийняв особисто Стефан. Він вважає, що переїзд в Китай негатвно позначиться на його кар'єрі.
Нагадаємо, Рома провела переговори по трансферу Бартри.
Раніше Фонсека скасував тренувальний збір Роми.
Джерело - ua-football.