Українська суддівська система не дозволила Дніпру стати чемпіоном в. період з 2010 по 2014 роки.

Про це заяви Колишній головний тренер дніпрян Хуанде Рамос

"Найбільше я розчарований тим, що ми не змогли стати чемпіонами України, адже перемога вже практично була в наших руках. Нам не дали цього зробити Динамо і Шахтар і їх вплив у чемпіонаті", - сказав коуч.

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"Ми могли виграти УПЛ, але нам просто не дозволили судді і федерація. Суддівська система в Україні корумпована з ніг до голови. За чотири тури до фінішу чемпіонату ми випереджали Шахтар, а потім нам просто "вбили" дві гри, щоб суперник зміг нас обігнати. Можна згадати, як під час одного з матчів на стадіоні просто вимкнули світло - це теж вплинуло на результат", - підсумував іспанець.