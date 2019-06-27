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Пучков: Хочеться, щоб наш футбол повернувся на рівень до 2014 року

Сьогодні 12:36 371 0
Нинішній рівень футболу не радує
Пучков: Хочеться, щоб наш футбол повернувся на рівень до 2014 року

У порівнянні з нинішніми роками до 2014 року був вищий рівень українського футболу.

Такої думки притримується екс-тренер запорізького Металурга Сергій Пучков, повідомляє UA-футбол.

"В основному дивлюся класико між Динамо і Шахтарем. Рідко - інші поєдинки, тому що нічого нового в них не побачиш. Дійсно рівень сильно впав. Давайте навскидку згадаємо сезони 2008-2010 років. Які були команди, які грали футболісти - як українці, так і легіонери. Команди Динамо, Шахтар, Металіст, Дніпро, донецький Металург і багато інших добре фінансувалися, показували цікавий футбол, і найголовніше - ходило багато глядачів.

Коли працював із запорізьким Металургом у сезоні 2012-2013, менше 7.000 глядачів на стадіон не приходило. А зараз? Можна побачити - сидять 700-900 уболівальників. Для кого команди грають, і на який футбол дивляться вболівальники?

Можна зробити знижку на події 2014 року, все поламалося в житті людей, і не могло не торкнутися футболу. Хочеться, щоб все швидше змінилося в кращу сторону, і ми змогли б повернутися на рівень нашого футболу до нещасливих часів", - сказав Пучков.

Раніше повідомлялося, що Колос буде грати домашні матчі УПЛ на стадіоні Динамо.

Нагадаємо, що на зборах дебютант УПЛ зіграє з Динамо та Шахтарем.

Джерело - UA-футбол.

#Пучков, #Металург
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