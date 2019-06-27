Балотеллі перебуває у розташуванні новачка Серії А

Новачок Серії А може посилити свою атакуючу лінію екс-гравцем національно збірної Італії.
Про це повідомляє MadeInFOOT.
Маріо Балотеллі минулий сезон провів в Марселі. Його контракт з французьким клубом закінчився і він став вільним агентом.
Гравець в останні дні тренується з Брешією і може підписати з клубом контракт.
У 25 матчах останнього розіграшу Ліги 1 Балотеллі забив вісім голів.
Раніше повідомлялося, що трансфер Де Лігта затягується через непомірні апетити Райоли та самого гравця.
Джерело - football.ua.