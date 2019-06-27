Балотеллі перебуває у розташуванні новачка Серії А

Підсилення атаки Брешії

Новачок Серії А може посилити свою атакуючу лінію екс-гравцем національно збірної Італії.

Про це повідомляє MadeInFOOT.

Маріо Балотеллі минулий сезон провів в Марселі. Його контракт з французьким клубом закінчився і він став вільним агентом.

Гравець в останні дні тренується з Брешією і може підписати з клубом контракт.

У 25 матчах останнього розіграшу Ліги 1 Балотеллі забив вісім голів.

Раніше повідомлялося, що трансфер Де Лігта затягується через непомірні апетити Райоли та самого гравця.

Джерело - football.ua.