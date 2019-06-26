Шахтар призначив португальського наставника для молодіжної команди

Раніше іменитих клубів у спеціаліста не було

Фернандо Валенте став новим головним тренером донецького Шахтаря U-21.

Про це повідомляє офіційний сайт гірників.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив про призначення Фернандо Валенте на посаду наставника молодіжної команди.

Раніше фахівець працював у Паредеші, Ешпінью, Авеші, Варзімі та Шандунь Лунен U-19.

Нагадаємо, основну команду очолив інший португалець Луїш Каштру, який перед цим був головним тренером Віторії Гімараєш. Він змінив на посаді Паулу Фонсеку, який перейшов у Рому.

Джерело - Чемпіон.