Тоттенгем домовився про перший трансфер за півтора року

Джек Кларк може перебратися до Лондона

Тоттенгем і Лідс домовилися про переїзд до Лондона вінгера Джека Кларка за 10 млн фунтів.

Про це повідомляє The Telegraph.

Для "шпор" цей трансфер стане першим з січня 2018 року, коли у ПСЖ був придбаний Лукас Моура.

18-річний Кларк дебютував за Лідс в жовтні 2018 року. Він зіграв у 25 матчах за "павичів" у всіх турнірах, але тільки п'ять разів виходив в основі.

Сезон Кларка виявився зім'ятим після того, як він через вірус втратив свідомість на лаві запасних під час матчу проти Мідлсбро в лютому. Після цього Джек п'ять тижнів не грав за Лідс.

Раніше повідомлялось, що Денні Роуз може покинути Тоттенгем в це міжсезоння.

Нагадаємо, Ндомбеле потрапив у приціл Тоттенгема.

Джерело - Чемпіон.