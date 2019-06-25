Луганська команда проведе збори у Словенії

З 27 червня по 12 липня Зоря проведе тренувальний збір в Птуї, Словенія.

Про це повідомляє football.ua.

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прийняв рішення не брати з собою жодного легіонера.

За бортом залишилися воротар Луїс Феліпе, півзахисники Матеус і Сілас, форварди Неманья Іванович і Леонардо, а також кілька українських гравців.

Повний список гравців, які вирушать на збір до Словенії, Зоря оголосить 27 червня.

Нагадаємо, Зоря представила Скрипника у ролі головного тренера.

Також, Зоря хоче орендувати захисника Динамо.

Джерело - football.ua.